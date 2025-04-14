وفاة رئيس دائرة فيض البطمة بعدما جرفته مياه واد عمورة بالجلفة

لقي رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، “بوعيطة توفيق” البالغ من العمر 54 سنة. مصرعه بعدما جرفت مياه واد عمورة سيارته.

وتمكنت فرق الحماية المدنية للبحث والإنقاذ، و مصالح الدرك الوطني بولاية الجلفة، من العثور على جثمان رئيس دائرة فيض البطمة جنوب ولاية الجلفة. في أعماق واد قارما قديما بعمورة.

و بعد استئناف عمليات البحث والإنقاذ في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الأمطار الأخيرة التي تساقطت على مختلف بلديات الولاية. تدخلت مصالح الحماية المدنية، والمتمثلة في فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بفيض البطمة، صبيحة اليوم على الساعة 09:40، إثر حادث انحراف سيارة من نوع بيجو 301. على حافة جسر بمجرى واد جراء التقلبات الجوية. وجرفها بعد ارتفاع منسوب مياه واد “غارما قديم” بحوالي 1 متر. على مستوى الطريق الرابط بين عمورة الجديدة والقديمة، بلدية عمورة، دائرة فيض البطمة.

الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 54 سنة. تم انتشال جثته على بعد حوالي 1 كيلومتر من مكان الحادث. ليتم تحويلها إلى القطاع الصحي ببلدية عمورة، ثم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.

العملية نفذت تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية الجلفة. وبحضور السلطات الولائية والأمنية.

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