وفاة رئيس قسم الأشعة بمستشفى سطيف بعد إصابته بكورونا

إنتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الأربعاء، رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد عبد النور سعادنة في سطيف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن مسؤولي ذات الهيكل الطبي، يبلغ الراحل من العمر 56 سنة.

وكان الفقيد، قد نقل إلى مصلحة الإنعاش بذات المركز الاستشفائي الجامعي الإثنين الماضي، بعد تفاقم وضعه الصحي جراء إصابته بالفيروس التاجي.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء، وقفة ترحم على روح الفقيد من طرف جميع زملائه في العمل بساحة المستشفى، قبل تأدية صلاة الجنازة عليه.

ثم تم نقل جثمان الراحل، ليوارى الثرى بمقبرة سيدي حيدر في سطيف.

للتذكير، كشف مدير الصحة بسطيف، سليم رقام، الأحد، عن تسجيل 155 حالة إصابة إيجابية بكورونا في صفوف الطواقم الطبية وشبه الطبية، وحالتي وفاة.