وفاة رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

توفي صبيحة اليوم الأحد رئيس مالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، عن عمر يناهز 77 عاما.

وحسبما أفادت به وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد نقلا عن عائلته. فإن الرئيس المالي إبراهيم كيتا توفي صباح اليوم في منزله. دون شرح سبب وفاته. و أكد عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق صحة هذه المعلومة.

وشغل رئيس مالي السابق كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأوت 2020 عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة إنقلاب سلطوي. بالإضافة إلى ذلك تولي الرئيس المالي السابق منصبي رئيس الحكومة (فيفري 1994- فيفري 2000) و رئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002- سبتمبر 2007).

و قال مصدر لوكالة سبوتنيك، أن الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا توفي عن عمر يناهز 77 عاما. كما أضاف المصدر: “إن كيتا، والذي أنهى إنقلاب عسكري حكمه العام قبل الماضي. توفي في منزله بالعاصمة باماكو. حيث كان يعاني من المرض، الذي إستدعى سفره إلى الإمارات للعلاج في وقت سابق”.

كما استولى الجيش على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد أسيمي غويتا في ماي الماضي. معلنا إقالة الرئيس الإنتقالي باه نداو. وكان غويتا قد قاد إنقلابا العام الماضي على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

وفي أوت الفارط جدّد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حتى 31 أوت 2022، حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون تنفيذ إتفاق 2015 للسلام و المصالحة في مالي.

للإشارة، فإن إبراهيم بوبكر كيتا من مواليد 29 جانفي 1945 في كوتيالا. وهو سياسي ورجل دولة مالي. شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية قبل انتخابه رئيسا لجمهورية مالي في عام 2013. وأُجبر على الاستقالة بعد اعتقاله غداة إنقلاب عسكري في 19 أوت.

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