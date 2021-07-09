وفاة رئيس مجلس قضاء المدية إثر إصابته بفيروس كورونا

إنتقل إلى رحمة الله، رئيس مجلس قضاء المدية قوادري محمد، بعد معاناته من فيروس كورونا كوفيد-19، حسبما أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة.

وقالت النقابة الوطنية للقضاة، في رسالة تعزية:”بأنفس مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة الجزائر نبأ وفاة الأخ والزميل قوادري محمد رئيس مجلس قضاء المدية متأثرا بفيروس كوفيد_19.”

قبل أن تضيف:”وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم النقابة نيابة عن جميع قضاة الوطن بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة المغفور له بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكتبه مع الكرام البررة، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انا لله وانا إليه راجعون.”