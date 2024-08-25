وفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص

توفي، يوم الأحد، رئيس وزراء لبنان الأسبق، سليم الحص، عن عمر ناهز 95 عاما، حيث أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحداد الرسمي 3 أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ونعى ميقاتي الراحل الحص في بيان قائلا: “أنعي بكل حزن و أسى دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام”.

ورأى ميقاتي أن الكتابة عن سليم الحص “مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته، صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية”.

و أضاف: “كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والأخلاق والعلم، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجردا وموضوعيا ودستوريا بامتياز”.

وللإشارة، شغل سليم الحص منصب رئاسة الوزراء 5 مرات، و انتخب عضوا في مجلس النواب لدورتين متتاليتين.

كما تولى وزارات الصناعة والنفط، والاقتصاد والتجارة، والتربية، والعمل، والخارجية.