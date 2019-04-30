وفاة “راغد قيس” مؤسس “شرطة المشاهير” بعد أزمة صحية خطيرة

أعلنت عائلة الصحفي اللبناني راغد قيس، مؤسس الحساب المعروف على “الأنستغرام” باسم “شرطة المشاهير”، وفاته، يوم أمس الإثنين، بعد أزمة صحية خطيرة.

حيث بمجرد أن تأكد خبر وفاته، قام عدد كبير من الفنانين العرب بالترحم على روحه، وهذا حسب ما نقله موقع الجرس.

وقد اشتهر الراحل بنقده الفني الساخر للمشاهيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذب حسابه “شرطة المشاهير” أكثر من مليون متابع على الأنستغرام.

في حين حظي حساب الراحل على تويتر بأكثر من 50 ألف متابع.

و كشف مقربون من راغد قيس، أنه عانى مؤخرا من أزمة صحية خطيرة، انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته.

بينما لم يتحدث أفراد من عائلته عن أسباب وفاته.

وقد أعربت النجمة اللبنانيةإليسا على تويتر عن حزنها العميق بوفاة قيس، وهو في سن صغيرة، وقالت: “كانت تعليقاته قاسية بحقي”.

فيما قالت النجمة ديانا حداد: “الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك”.

كما نعى الممثل السوري تيم حسن وزوجة المصرية الإعلامية وفاء الكيلاني قيس، وقال حسن: “الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك .. البقاء لله”

وقد ربط بعض المتابعين لراغد قيس بين وفاته والوفاة المفاجئة لصديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة، منذ أشهر.

خصوصا بعد أن قالت الفنانة الإماراتية بلقيس: “صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله ،أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته”.

مضيفة:” الغريب أنه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة!! هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض”.

الله يرحمك يا راغد ..

عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك ..

بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام اكتر من هالمكان .. 🤲🏼

الله يرحمك #راغد_قيس pic.twitter.com/5pw0YxOlLu — ⭐️Diana Haddad⭐️ ديانا حداد (@DianaHaddad) April 29, 2019

صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله

اسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته الغريب انه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة!!هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض pic.twitter.com/udx8jmzgBO — Balqees (@BalqeesFathi) April 29, 2019

الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله #راغد_قيس pic.twitter.com/J6Fd3mo12M — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) April 29, 2019