وفاة رجل وإصابة امرأتين في إنقلاب سيارة في سطيف

خلف حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار شرق غرب وفاة رجل وإصابة امرأتين في سطبف.

وحسب مصادر النهار فإن الحادث تمثل في دهس سيارة تجارية (حجم كبير) لرجل، خلف له إصابات خطيرة أدت إلى وفاته في عين المكان.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية تسبب في إصابة سائقتها ومرافقتها (27و20سنة) بأضرار ليست بالخطيرة. تم اسعاف وإجلاء الضحيتين إلى استعجالات المستشفى الجامعي سطيف من طرف الحماية المدنية التي تدخلت على جناح السرعة، في انتظار نقل جثة الضحية المتوفاة.

بعد استكمال مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها الميدانية لمعرفة ظروف الحادث وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.