وفاة رضيعة في ظروف غامضة والإشتباه في تعرضها لإغتصاب بالطارف

توفيت صباح اليوم الثلاثاء، طفلة تبلغ من العمر سنتين في ظروف غامضة، ببلدية بوحجار الحدودية الطارف، وحسب معلومات خاصة بـ “النهار” فإنه يشتبه في تعرض الطفلة إلى الإغتصاب.

وحسب مصادر مؤكدة خاصة بـ “النهار”، فإن والد الطفلة الضحية تقدم بشكوى إلى مصالح الأمن، وفي المقابل يتابع وكيل الجمهورية القضية.

حيث أن الطفلة وجدت ميتة صباح اليوم الثلاثاء بجانب بيتها العائلي وتم نقلها إلى مستشفى الحجار من طرف والديها بغرض استخراج رخصة للدفن.

وخلال الفحص لاحظت الطبيبة احمرار في الجهاز التناسلي للطفلة، ما جعلها تشكك في حالة اغتصاب، لذلك قامت بارسالها إلى الطبيب الشرعي لمستشفى القالة للتأكد.

وفي المقابل صرح والد الضحية أن الطفلة توفيت بعدما سقط عليها لوحة من أعلى البيت.