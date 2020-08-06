وفاة رضيعة وإصابة 3 من أفراد عائلتها في حادث مرور بمستغانم

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر حتفها، وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من عائلة واحدة، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بمستغانم.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية لمستغانم على فايسبوك، تدخلت وحدة عميروش مدعومة بوحدتي الميناء وخروبة للحماية المدنية في مستغانم، في حدود السادسة وخمسين دقيقة صباحا، لأجل إسعاف ضحايا حادث مرور وقع في محور الدوران حي ديار.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 11 قرب ميناء مستغانم، بين سيارتين نفعية وسياحية.

وخلف هذا الحادث، وفاة رضيعة تبلغ 09 أشهر وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من عائلة واحدة، تترواح اعمارهم بين 05 سنوات و 34 سنة .

وتم إسعاف المصابين، وإجلاؤهم إلى مستشفى مستغانم.