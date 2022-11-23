وفاة رضيع إثر سقوطه بقناة صرف المياه بعين الدفلى

لقي رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف حتفه، صباح اليوم الأربعاء، في ولاية عين الدفلى، إثر سقوطه بقناة صرف مياه الأمطار.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل أعوان وحدة الروينة، صباح هذا اليوم، في حدود الساعة 10:35 ببقعة الغمور من أجل عملية تحويل صبي سقط بقناة صرف مياه الامطار.

حيث قامت مصالح الحماية بالاسعافات الاولية داخل سيارة الاسعاف إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة بمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف.