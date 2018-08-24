وفاة رضيع بداء البوحمرون ببسكرة

توفي رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا، بالعناية المركزة بمستشفى “بشير بن ناصر” ببسكرة

وتم تحويل الضحية من مستشفى “حكيم سعدان” بعد إصابته بداء البوحمرون، الذي إنتقل إليه عن طريق العدوى

أثناء تواجده بالمستشفى للعلاج من جراثيم، أصيب بها على مستوى البول.

وتعد هذه الحالة هي الثانية في ظرف أبوع بذات الولاية.

وسجلت مصلحة علاج داء البوحمرون لمستشفى الحكيم سعدان عدد من حالات العدوى

بسبب عدم تهيئة المصلحة، وفق درجة خطورة المرض من عملية العزل الى إبعاد باقي المرضى عن المصلحة.

للإشارة ، تعتبر حالة الوفاة ببوحمرون هي الثانية من نوعها بعد وفاة رضيع خلال أسبوع.