وفاة رضيع بصعقة كهربائية في غرداية

تدخلت مصالح الحماية المدنية في غرداية، ممثلة في الوحدة الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بحي واد نشو، لأجل إسعاف رضيع عمره 10 أشهر مصاب بصعقة كهربائية.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية لولاية غرداية، على فايسبوك، وجد الرضيع في حالة إغماء، ليتم نقله من قبل الإسعاف إلى مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم بسيدي عباز.

أين أكد طبيب الإستعجالات وفاة الضحية داخل المستشفى.

وعلى إثر ذلك، تنصح الحماية المدنية جميع الأولياء وبالأخص الأمهات بمراقبة الأطفال جيدا داخل المنازل، وتغطية مأخد الكهرباء وعدم ترك الأجهزة الكهرومنزلية في متناول الأطفال، للحفاظ عليهم وتجنب مثل هذه الحوادث.