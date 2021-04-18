وفاة رضيع بعد سقوطه من شقة عمارة ببرج بوعريريج

أخبار الجزائر
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وفاة رضيع بعد سقوطه من شقة عمارة ببرج بوعريريج
بقلم عامر بوقطاية

لقي رضيع في الثانية من العمر حتفه، في حادث إهتزت له مدينة برج بوعريريج اليوم لأحد.

وتوفي الرضيع، بعد أن هوى من شقة عمارة من الطابق الخامس.

وتسلق الضحية نافذة الشقة في غفلة من والديه، ليسقط سقطة مميتة.

ووقع الحادث، بعمارات حي 700مسكن عدل طريق عين السلطان، المحاذي لحي القرية الشمالية بمدينة برج بوعريريج.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية والشرطة في الحادث، وتنقلت إلى عين المكان.

أين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة مع فتح تحقيق من الشرطة في الحادثة التي حبست الأنفاس وتركت حزنا و أسى كبيرين وسط السكان.


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