وفاة رضيع تحت عجلات سيارة في الشلف

لقي رضيع يبلغ من العمر 22 شهر مصرعه اثر دهسه من طرف سيارة نفعية من نوع “تويوتا هيلكس”.

كما سجلت الحماية المدنية، الحادث الأليم، مساء اليوم السبت، في حدود الساعة 12 سا 50 دقيقة. وهذا على مستوى منطقة بوخندق ببقعة البراغيش بسيدي عكاشة. كما خلف وفاة رضيع في عين المكان.

وأضاف بيان الحماية المدنية، أن السيارة تعود لتاجر متنقل يبيع الخضر والفواكه التي كانت تتجول في المكان. وتم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس .

في حين، باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث، التي تبقى أسبابه مجهولة.

هذه حصيلة حوادث المرور خلال 48 ساعة

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 276 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث، وفاة 11 شخص و إصابة 382 اخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما سجلت أثقل حصيلة بولاية باتنة بوفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح على إثر حادثا بين 02 شاحنتين وسيارة سياحية. على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة.

للذكر فإن حصيلة حوادث المرور خلال 9 أيام الأولى لشهر رمضان، 1057 حادث مرور. خلف وفاة 29 شخص في مكان الحوادث وإصابة 1478 أخرين.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 4 أشخاص. لهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون Co المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم. الكائن بحي محمد الناموس ببلدية سكيكدة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و نقلهم في حالة مستقرة الى المؤسسة الاستشفائية المحلية.