وفاة رضيع دهسا وشاب في حادث مرور ببرج بوعريريج

لقي رضيع في عامه الأول، حتفه، جراء دهسه بشاحنة، بحي “غرام” ببلدية الياشير، في ولاية برج بوعريريج.

حسبما أفادت اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية، أن حادث الدهس أسفر عن وفاة الرضيع في عين المكان.

وقد تم تحويله من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة الياشير.

كما وقع على الطريق الوطني رقم 103 بالمكان المسمى”شعبة تالمة “بلدية “بن وسين” سطيف حادث إصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

ما أدى إلى وفاة سائق الدراجة النارية يبلغ من العمر 28 سنة، والذي تم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية، لوحدة عين تاغروت ببرج بوعريريج إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوقاعة بولاية سطيف.