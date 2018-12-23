وفاة رضيع غرقا داخل خزان مائي بتالة إيفاسن في سطيف

توفي رضيع يبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، غرقا داخل خزان ماء أرضي بمحاذاة المنزل العائلي بدوار أولاد عمر بلدية تالة إيفاسن بسيطف.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت فرقة النجدة التابعة لدائرة بوعنداس بناء على بلاغ من مصالح الدرك الوطني، لأجل نقل جثة الضحية إلى العيادة الصحية بوعنداس بعد إستكمالها للتحقيقات الأمنية.

وفي عملية أخرى، تدخلت فرق النجدة لوحدتي الحماية المدنية بني عزيز وعين ولمانو ، لإنقاذ الحيوانات على إثر حوادث السقوط في حفر السقي والآبار غير المحمية.

وقد تمثلت العملية الأولى، في إنقاذ بقرة سقطت في جوف بئر قيد الحفر على عمق حوالي 4 أمتار بدوار العالوة بلدية بني عزيز

وقد تّم إخراجها سالمة بتعاون فلاحي المنطقة.

أما الثاني يتعلق بإنقاذ فرس وإخراجه من داخل حفرة سقي فلاحي بدوار لفريقات بلدية عين ولمان من عمق حوالي مترين ونصف.

كما أكد نفس المصدر، أن عملية الانقاذ بوشرت بعد الإطمئنان على سلامة الفرس ثم تم الاستعانة بآلة حفر لإنجاز ممر ترابي لإخراجه.