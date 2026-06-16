وفاة رضيع في حادث مروّع بالجلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، حادث مرور مروع تمثل في حادث دهس شاحنة لطفل بحي بن سعيد بالجلفة.

وأوضح المصدر نفسه، أن إسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة تدخلت اليوم في حدود الساعة 12:40 لأجل حادث مرور. تمثل في دهس شاحنة لطفل بحي بن سعيد بالجلفة، للأسف خلف الحادث وفاة الطفل يبلغ من العمر 01 سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

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