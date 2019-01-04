وفاة رضيع في ظروف غامضة يجرّ مستشفى بريكة إلى العدالة

باشر، أمس الأول الخميس، مواطن يبلغ من العمر 29 عاما إجراءات رفع دعوى قضائية ضد مستشفى “محمد بوضياف” ببريكة في باتنة.

وجاءت هذه الدعوة بتهمة الإهمال المفضي إلى وفاة جنينه من جنس ذكر مباشرة بعد ولادة زوجته البالغة من العمر 24 عاما.

و قد توجه المعني مباشرة بعد وفاة الجنين نحو مصالح الشرطة بأمن دائرة بريكة، لترسيم محضر ضد القائمين على مصلحة التوليد لدى المستشفى المذكور.

وأكد الشاكي، أن زوجته وضعت مولودها في حالة جيدة و هو الحال نفسه بالنسبة لوضعية للجنين.

هذا و قالت مصادر طبية من جهة أخرى، أن الأم كانت قد وضعت مولودها بشكل طبيعي و من دون عملية قيصرية في حدود الساعة التاسعة و النصف صباحا.

قبل أن يتم إخطارها بأن جنينها قد توفي 3 ساعات بعد ذلك و هو ما أدخل الوالدان في حالة صدمة.

علما أن مصادر طبية أخرى أرجعت سبب وفاة الجنين إلى توقف مفاجئ القلب.

من جهتها “النهار” إتصلت بمدير المستشفى “حليتيم محمد” لمعرفة ردّه حول تلك الإتهامات، و الذي أنكر أن يكون هناك إهمالا طبيا

مُضيفا أن حالات كثيرة تُسجّل من هذا النوع بسبب نقائص و تشوهات في الأجنة خاصة على مستوى القلب و هو أمر طبيعي.

وأوضح، أن القابلات بمصلحة التوليد قمن بعملهنّ على أكمل وجه أين تم توليد أكثر من 24 إمرأة في يوم الحادثة.

كاشفا أن المصلحة تسجّل أزيد من 4500 ولادة في العام، و هو رقم كبير يُضيف المعني مقارنة بعدد القابلات بالمستشفى.

في حين أن الحالات المستعصية يتم التكفل بها على أكمل وجه من طرف أخصائيين في طب النساء و ذلك بإجراءات عمليات قيصرية، يضيف محدثنا.