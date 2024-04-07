وفاة رضيع وإصابة إمرأة في حادث مأساوي بعين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم الأحد، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين خلف وفاة طفل عمره سنتين بعين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 164 ببقعة المرامية في بلدية جمعة ولاد الشيخ ودائرة جليدة.

وخلف الحادث وفاة طفل عمره سنتين وإصابة إمرأة بجروح مختلفة، حيث تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.