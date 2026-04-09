وفاة رضيع وإصابة شخص آخر إثر حريق مسكن في تيزي وزو

لقي رضيع حتفه، وأصيب شخص آخر، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق داخل مسكن عائلي في ولاية تيزي وزو.

وافاد بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة تدخلت، على الساعة 10 سا و47 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب في شقة. تقع بالطابق الخامس لعمارة سكنية تتكون من (طابق أرضي + 05)، بحي “السكن الاجتماعي” بالمنطقة الصناعية، بلدية ودائرة تيزي وزو.

وخلّف الحادث وفاة رضيع تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثـ.ث بالمستشفى المحلي. وإصابة شخص يعاني من صعوبة في التنفس، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

