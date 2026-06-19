وفاة رضيع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع بغليزان

لقي طفل يبلغ من العمر سنتين حتفه، وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور مروع وقع صباح اليوم على مستوى الطريق السيار “شرق - غرب” بولاية غليزان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت الوحدات في حدود الساعة 08سا و58د بمنطقة “العبايدية” ببلدية يلل. عقب اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنتين، إحداهما للجر والأخرى وزن ثقيل.

وخلّف الحادث ضحية فاقدة للوعي ومتعددة الإصابات بين الجرحى الخمسة. حيث تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي والعيادة المتعددة الخدمات لبلدية يلل لتلقي العلاج.

فيما جرى تحويل جثة الطفل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث، وسط تسخير هام للمصالح. شمل شاحنتي إنقاذ وسيارتي إسعاف طبية بمشاركة وحدات يلل والوحدة الرئيسية بن داود.