وفاة رضيع وإصابة 8 آخرين في حادث مأساوي بسكيكدة

خلف حادث مرور وقع اليوم السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 06 بمنطقة هزيلة رمضان، ببلدية أمجاز الدشيش في سكيكدة، 9 ضحايا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.

وخلف الحادث، إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و44 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم غلى مستشفى الحروش.

كما خلف الحادث إصابة طفل يبلغ من العمر حوالي 12 شهر نقل في سيارة خاصة إلى العيادة المتعددة الخدمات سيدي مزغيش. أين تبين وفاته من طرف الطبيب المعاين.