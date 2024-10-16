وفاة رضيع وإنقاذ 9 أشخاص حاصرتهم مياه الأودية بتيارت

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على جثة الرضيع المفقود بعد أن حاصرته مياه وادي مدريسة في تيارت.

ونجحت المصالح ذاتها في إنقاذ 9 أشخاص من عائلة واحدة حاصرتهم مياه وادي مدريسة في تيارت بعد التلقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

ومن بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم عائلة متكونة من الأب، العم، الأم و3 أطفال. تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و37 سنة.

تم تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بوحفص محمود، بينما الرضيع نقل إلى مصلحة حفظ الجثث.