وفاة رعية جزائرية متأثرة بدخان قنابل مسيلة للدموع بفرنسا
توفيت رعية جزائرية متأثرة بدخان قنابل مسيلة للدموع ألقيت قرب منزلها.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن الرعية تدعى ” ر. زينب ” تبلغ من العمر 80سنة وتقطن بمرسيليا.
للإشارة فقد شهدت مارسيليا كغيرها من المدن الفرنسية صدامات بين محتجين وقوات الأمن.
-
وقع اليوم الأحد، حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين سور الغزلان وبلدية "ديرة" بالبويرة.
الحادث الذي تمثل في اصطدام بين شاحنة…
-
تعيش عائلة أوشان الحزن والقلق والبحث عقب هروب إبنهم رشيد والبالغ 16 سنة مع أم صديقه تفوقه بـ 24 سنة.
قامت إمرأة مطلقة بإستدراج قاصر وإيقاعه…
-
شهدت بالمؤسسة الاستشفائية في طب النساء والتوليد بسيدي بلعباس اليوم عملية انتحار إمراة.
المرأة رمت نفسها من الطابق التاني لبناية المستشفى الذي كانت به.
تفاصيل الحادثة حسب…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)