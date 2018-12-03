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وفاة رعية جزائرية متأثرة بدخان قنابل مسيلة للدموع بفرنسا

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وفاة رعية جزائرية متأثرة بدخان قنابل مسيلة للدموع بفرنسا
بقلم أمينة داودي

توفيت رعية جزائرية متأثرة بدخان قنابل مسيلة للدموع ألقيت قرب منزلها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن الرعية تدعى ” ر. زينب ” تبلغ من العمر  80سنة وتقطن بمرسيليا.

للإشارة فقد شهدت مارسيليا كغيرها من المدن الفرنسية صدامات بين محتجين وقوات الأمن.


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