وفاة رياضي المُنتخب الوطني لألعاب القوى لفئة ذوي الهمم

توفي اليوم الإثنين رياضي المُنتخب الوطني لألعاب القوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة “بشير مراد”.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة تعازيها الخالصة في وفاة الرياضي المتأهل للألعاب البارالمبية طوكيو 2021 عبر بيان على صفحتها الرسمية.

“بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له إن شاء الله، رياضي المنتخب الوطني لألعاب القوى فئة ذوي الهمم العالية البطل بشير مراد”.

“بهذا المصاب الجلل يتقدم كل اطارات و عمال وزارة الشباب والرياضة الى عائلته والأسرة الرياضية بخالص التعازي وصادق المواساة راجين من الله ان يتقبله قبولا حسنا”.