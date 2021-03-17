وفاة ريم غزالي بعد معاناتها مع المرض

إنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي، في باريس، بعد معاناتها من المرض، حسبما أعلنته شقيقتها.
وقالت سلمى غزالي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بانستغرام: “منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم”.
وأضافت الفنانة: “ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة”.
وتابعت سلمى غزالي: “ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله”.
كما كتب زوج الفنانة الشابة على صفحته بفايسبوك: “ربي يرحمك يا مرتي لعزيزة ان شاء الله من أهل الجنة”.
هذا وأعلنت الراحلة، في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.
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