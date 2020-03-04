وفاة زميل الطبيب مكتشف كورونا

تحدثت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، عن وفاة جديدة لطبيب من جراء فيروس كورونا في مدينة ووهان وسط الصين.

وكشفت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية، عبر موقعها الإلكتروني بأنّ طبيب العيون، مي تشونغ مينغ، فارق الحياة في مستشفى ووهان المركزي متأثرًا بإصابته بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن إدارة المستشفى قولها إنّ صاحب 57عامًا، أصيب أثناء علاجه مرضى الفيروس في المستشفى.

وأصيب الطبيب في منتصف جانفي الماضي لكن إنتكاسة طرأت على حالته في 11 فيفري الماضي، وتوفي، أمس الثلاثاء، حسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنيج بوست”.

وكان “مي” نائب رئيس قسم العيون في المستشفى وزميل الطبيب لي وين ليانغ، الذي كان أول طبيب حذر السلطات من إحتمال تفشي الفيروس في ووهان في ديسمبر، لكن السلطات الأمنية أجبرته على الصمت، وأثارت وفاته موجة حزن وغضب في الصين، مما دفع الحكومة لفتح تحقيق، حيث عمل الطبيبان جنبًا إلى جنب على مواجهة الفيروس، رغم أنهما متخصصان في طب العيون.

وقضى كورونا أيضًا على الطبيب جيانغ شيويه تشينغ، صاحب الـ55 عامًا، قبل يومين، رئيس قسم الغدة الدرقية وجراحة الثدي في المستشفى.

وطبقًا للأرقام الرسمية في الصين، فقد توفي 13 من الفرق الطبية بسبب كورونا وأصيب أكثر من 3 آلاف.