وفاة زوجة وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

توفيت اليوم زوجة وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، إثر معاناتها من مرض عضال .

الفقيدة أبنة العالم اللبناني سعد الدين حوري.

الفقيدة ستوارى غدا بعد صلاة الجمعة في مقبرة سيدي يحيى بالعاصمة.

وقدمت جمعية العلماء المسلمين تعزية لعائلة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي نجل الشيخ البشير الإبراهيمي.

وقالت على صفحتها على الفايسبوك ان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتقدم بخالص التعازي وأعظم المواساة.

سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وان يجعل مقامها في عليين وأن يرزقه وذويها كلهم الصبر والسلوان.