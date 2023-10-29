وفاة زوجين إختناقا بالغاز في تيبازة

لقي شخصين حتفهما، إثر تعرضهما للإختناق بالغاز، في مسكنهما العائلي بولاية تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية أحمر العين مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة، مساء الأمس في هذا الحادث.

حيث تم نقل جثتين مختنقتين بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى مزرعة جبوري محمد ببلدية بورقيقة في أحمر العين.

وتم نقل الجثتين إلى مصلحة حفض الجثث لمستشفى حجوط.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 04 تدخلات بكل من ولاية تيبازة، تيارت وواد سوف. وخلفت هذه التدخلات حالتا وفاة وحالتا اختناق.