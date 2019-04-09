وفاة زوجين في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة بالبليدة

لقي زوجين حتفهما في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع “اتوس” وشاحنة كانت مركونة على مستوى طريق السريع الرابط بين ولايتي البليدة والجزائر العاصمةوبالضبط ببوفاريك الواقعة شمال ولاية البليدة.

وحسب ذات مصدر، فإنّ الضحية الأول يدعى “شتوان رمضان “البالغ من العمر 65 سنة، وزجته تدعى “بن طالب حورية” البالغة من العمر 62 سنة

حيث لقي حتفهما متأثرين بجروحهما.

وحسب ذات المصدر، فإنّ الحادث وقع بعد خروج زوجين من حفل زفاف أحد أقاربهم بمدينة بوفاريك واثناء توجه إلى منزلهم بمدينة اولاد الشبل وقع الحادث

مصالح الحماية المدنية ببوفاريك قامت بنقل الضحيتان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك ،

فيما فتح مصالح الدرك الوطني ببوفاريك تحقيقا لمعرفة سبب الحقيقي لوقوع الحادث.