وفاة سائق دراجة نارية في الشلف

لقي شخص حتفه اليوم الأربعاء، في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 04 بمنطقة بواشرية ببلدية بوقادير في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في اصطدام ما بين سيارة سياحية من نوع بولو ودراجة نارية.

وخلف الحادث وفاة صاحب الدراجة النارية في عين المكان واصابة سائق السيارة بجروح.

حيث تم تقديم الاسعافات الأولية للجريح وتم اجلاؤه إلى المصالح الاستسفائية.

في حين تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بعدما تم الانتهاء من الاجراءات القانونية للمصالح المختصة.