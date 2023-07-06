وفاة سائق دراجة نارية في حادث خطير بالشلف

توفي شخص اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 19 على مستوى منعرجات الخربة ببلدية بوزغاية في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام شاحنة من نوع Dfm مع دراجة نارية من نوع Sym.

وخلف الحادث إصابة سائق الدراجة النارية بجروح توصف بالخطيرة على مستوى الرأس.

حيث تم اسعافه وإجلاؤه في حالة خطيرة إلى المصالح الاستشفائية، ليتوفى على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية.

في حين تم فتح تحقيق من طرف المصالح المعنية لتحديد أسباب وظروف الحادث.