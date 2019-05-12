وفاة سائق دراجة نارية في حادث مرور بسطيف

خلف حادث مرور، مقتل سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 26 سنة،ليلة أمس، على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بمدخل بلدية التلة جنوب شرق ولاية سطيف.

الحادث وقع أمس بعد صلاة التراويح، أين لفض الضحية أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالإصابات الخطيرة.

وذلك جراء اصطدام دراجته النارية بسيارة سياحية (فولكسفاغن قولف4)،

ومن جهتها تدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية حمام السخنة بمعية مصالح الدرك الوطنيلنقل الضحية الى المستشفى .

وأفاد بيان للحماية المدنية، أنه تّم تسجيل خلال 72 ساعة الأخيرة 16 حادثا، خلف 20 إصابة بدرجات متفاوتة،

ووفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم .