وفاة سائق دراجة نارية في حادث مرور بسطيف

خلف حادث مرور خطير، مساء أمس، وفاة سائق دراجة نارية، وذلك إثر اصطدامه بسيارتين من نوع “قولف” و “رونو سينيك”، بالطريق الوطني رقم 78جنوب مدينة عين آزال في جزئه الإجتنابي.

وحسب بيان لخلية الاتصال للحماية المدنية، أنّ فرق النجدة لعية آزال، تدخلت لاسعاف الضحية البالغ من العمر 53 سنة، ونقله إلى مستشفى يوسف يعلاوي بعين آزال إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات المتعددة والخطيرة.

كما أكّد نفس المصدر، أنّه تّم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9حوادث مرور أخرى خلفت 9 مصابين كذلك.

وأشار البيان، أنّ فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية بالعلمة، تمكنت من إنقاذ 7 أفراد من عائلة واحدة في حادث منزلي على إثر استنشاق غازات الإحتراق المنبعثة من سخان الماء الخاص بالشقة بحي 200مسكن بالعلمة .

ويتعلق الأمر بالأب والأم 45 و 38سنة والأولاد (13، 12، 9،8 و7 سنوات)، وذلك بتسخير سيارتين للإسعاف بطاقميهما ثم نقلهما إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.