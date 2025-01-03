وفاة سائق دراجة نارية في حادث مروّع بسيدي بلعباس

لقي رجل يبلغ من العمر 65 سنة حتفه في حادث مرور مروّع وقع يوم الجمعة بولاية سيدي بلعباس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أنها تدخلت في تمام الساعة 14:44 بعد حادث اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية، على مستوى الطريق الوطني رقم 13 قرب قرية بلولادي، التابعة لبلدية العمارنة، دائرة سيدي لحسن.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة النارية متأثراً بإصاباته البليغة. وتم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.