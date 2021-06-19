وفاة سباحة المنتخب الوطني حبوب منال عشية إجتيازها امتحان شهادة الباكالوريا

إنتقلت الى رحمة الله تعالى سباحة المنتخب الوطني وفريق إتحاد العاصمة حبوب منال عشية إجتيازها امتحان شهادة الباكالوريا يوم غد الأحد.

وتوفيت سباحة فريق اتحاد العاصمة بعد تعرضها لسكتة قلبية في حصة تدريبية عن عمر يناهز 17 سنة.

وقدمت الوزيرة المنتدية المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري تعازيها لعائلة الفقيدة والتي جاء فيها:

⁩بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله حبوبمنال، سبّاحة المنتخب الوطني، ونادي اتحاد العاصمة، وأمام هذا المصاب الجلل وبمزيد من الأسى و الحزن، لا يسعني إلّا أن أتقدّم بخالص التعازي، وصادق المواساة، إلى عائلة المرحومة وإلى الأسرة الرياضية عامة وأسرة السباحة خاصة، متضرعة إلى المولى عز و جلّ أن يتغمد روح الفقيدة بواسع الرحمة والغفران و أن يسكنها فسيح جنات الرضوان، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن السلوان.

◾◾#إِنَّــــــــا_لِلَّهِ_وَإِنَّــــا_إِلَيْهِ_رَاجِـــــــــــعُونَ◾◾