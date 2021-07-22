وفاة سبعينية وإصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بالوادي

خلف حادث مرور، وقع اليوم الخميس على الساعة 10:23، بولاية الوادي، وفاة سيدة تبلغ من العمر 72 عاما وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال التابعة لمديرية الحماية المدنية بالوادي، فقد تدخلت مصالحها، والمتمثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحمراية، بدعم من الوحدة الثانوية بالرقيبة، في الحادث.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 48، والذي يبعد حوالي 20 كلم من وحدة الحمراية باتجاه الوادي.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع اكسنت، مخلفا حالة وفاة في عين المكان، ويتعلق الأمر بسيدة عجوز تبلغ من العمر 72 سنة.

بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص آخرين بجروح “طفلين وسيدتين ورجل”، حيث تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم مع الضحية المتوفاة إلى المستشفى.