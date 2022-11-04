وفاة سبعيني إثر إنقلاب جرار في غليزان

لقي سبعيني حتفه، صبيحة اليوم الجمعة، إثر إنحراف وإنقلاب جرار فلاحي بالطريق الولائي رقم 7 في بلدية جديوية بغليزان.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في إنحراف و إنقلاب جرار، مما أسفر عن وفاة سائق الجرار في عين المكان. حيث وجد وهو مصاب إصابة بليغة على مستوى الرأس.

وتدخلت نجدة الحماية المدنية لنقل الضحية والذي يبلغ من العمر 70 سنة، بحضور مصالح الدرك الوطني إلى عيادة متعددة الخدمات جديوية.