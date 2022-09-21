وفاة سبعيني إثر سقوط سيارته في الشاطئ ببجاية

لقي سبعيني حتفه، زوال اليوم الأربعاء، إثر إنحراف سيارته، وسقوطها في شاطىء على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الميناء القديم مالبو ببجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت اسعافات الحماية المدينة في حدود الساعة 13:45 من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة وسقوطها في شاطىء على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الميناء القديم مالبو.

وخلف الحادث متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 73 سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سوق الاثنين.