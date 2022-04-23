وفاة سبعيني غرقا في بركة مائية بالمسيلة

لقي سبعيني حتفه غرقا في بركة مائية بولاية المسيلة، حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالولاية اليوم السبت، لأجل إنتشال جثته.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث، بالمكان المسمى حي بوخمسية ببلدية المسيلة.

أين وجد الشخص متوفي غرقا في بركة مائية، حيث يبلغ من العمر حوالي 70 سنة.

وتم انتشال جثة الضحية، من طرف فرقة غطاسين الحماية المدنية من بركة مائية بطول وعرض حوالي 6 متر و عمق 3 أمتار ونقله إلى مستشفى الزهراوي.

هذا وسخرت لهذه العملية 13 عون بمختلف الرتب على رأسهم المدير الولائي للحماية المدنية. ورئيس الوحدة الرئيسية و3 آليات تدخل.

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هذا ولقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع اليوم السبت، على مستوى بلدية الهامل ولاية المسيلة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة والجلفة، بالضبط على مستوى بلدية الهامل.

وأضاف ذات المصدر، أنه وحسب المعلومات الأولية فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص.

كما نصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بأخذ الحيطة و الحذر مع تخفيض السرعة.