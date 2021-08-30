وفاة ستينية.. ارتفاع ضحايا حادث إنفجار الغاز ببومرداس

ارتفع عدد ضحايا إنفجار الغاز في منزل أرضي ذو طابقين على مستوى حي اولاد القاضي ببلدية خميس الخشنة في بومرداس، قبل أيام، إلى شخصين.

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وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 64 سنة، ليرتفع عدد الوفيات إلى شخصين، بعد وفاة أربعيني يوم الحادث.

فيما تم تسجيل إصابة 7 أشخاص آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة مدعمة بالوحدة الرئيسية بومرداس ووحدة الثانوية بودواو لأجل انفجار تراكم غاز على مستوى المنزل المذكور قبل أيام.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، خلف الإنفجار أيضا تسجيل إنهيار لجدران الطابق الأرضي والطابق الأول.

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