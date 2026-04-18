وفاة ستيني إثر انقلاب شاحنة محمّلة بالرمل بالمسيلة

توفي شخص إثر حادث مرور أليم وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بمنطقة بئر السويد، ببلدية ودائرة شلال في ولاية المسيلة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدات المسعفة في حدود الساعة 12:28 زوالاً. من أجل حادث تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة محملة بالرمل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 62 سنة. حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. ولإنجاح هذا التدخل، سخّرت المصالح شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف.