وفاة ستيني إثر انهيار أتربة داخل حفرة بقسنطينة

لقي شخص حتفه إثر حادث سقوط أتربة بحي الزيادية ببلدية ودائرة قسنطينة، وذلك داخل حفرة يصل عمقها إلى حوالي 03 أمتار.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بقسنطينة، تدخلت إسعافات المركز المتقدم جبل الوحش مدعومة بالوحدة الثانوية في حدود الساعة 12:42 ظهراً. من أجل إنقاذ الضحية الذي كان عالقاً تحت الأتربة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة، حيث تم إخراجه وتأكيد وفاته من طرف طبيب الحماية المدنية. قبل تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.