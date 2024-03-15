وفاة ستيني إختناقا بغاز موقد نار في غليزان

لقي شخص حتفه اليوم الجمعة، إثر تعرضه للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار ببلدية منداس في غليزان.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح اليوم على الساعة 11سا و35 دقيقة، من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث في تعرض شخص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار بشارع قويدر عواد.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.