إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة ستيني إختناقا بغاز موقد نار في غليزان

بقلم النهار أونلاين
وفاة ستيني إختناقا بغاز موقد نار في غليزان
  • 34
  • 0

لقي شخص حتفه اليوم الجمعة، إثر تعرضه للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار ببلدية منداس في غليزان.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح  اليوم على الساعة 11سا و35 دقيقة، من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث في تعرض شخص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار بشارع قويدر عواد.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/2o0be
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر