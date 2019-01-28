وفاة ستيني اختناقا بالغاز في سطيف

توفي رجل يبلغ من العمر 60 سنة، نتيجة استنشاقه لغازات الاحتراق المنبعثة من مدفأة الشقة، في محل إقامته بحي لعرارسة بمدينة سطيف.

الضحية إطار عامل بإحدى المؤسسات الخاصة، حسب مصادر جد مطلعة للنهار أونلاين.

ويضاف هذا الحادث لسلسلة الحوادث التي تشهدها ولاية سطيف، والتي أخطرها كان الحادث الذي تسبب في وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة.

وكان ذلك بدوار أولاد قاسم ببلدية عين الحجر، جنوب ولاية سطيف، مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر آخر أنه تم إسعاف 9 تلاميذ بثانوية جفال بمدينة العلمة ، أمس الأحد.

وذلك نتيجة استنشاقهم مادة “دست” بالمدفئة، وهي مادة الكافور المستعملة لإزالة الروائح من الأماكن المغلقة.

حيث نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى صروب الكثير ، بالولاية.

وعموما تم تسجيل 5 وفيات وإسعاف55 شخصا، نتيجة اختناقهم بغاز ثاني أكسيد الكربون، منذ مطلع جانفي الحالي، بولاية سطيف.