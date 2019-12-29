وفاة ستيني حاول قطع الطريق السريع بالرويبة

لقي رجل، في الستين من عمره، حتفه، اليوم الأحد، على مستوى الطريق السريع قرب محطة البنزين “القداحية”، ببلدية الرويبة.

وأوضح الملازم خالد بن خلف الله، المكلف بالاتصال في مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، أنّ الحادث وقع في حدود الواحدة والنصف ظهرا على مستوى الطريق السريع باتجاه الجزائر العاصمة وتحديدا بمحطة البنزين “القداحية” التابعة لبلدية الرويبة.

حيث يبلغ الضحية 60 سنة من العمر وكان بصدد قطع الطريق عندما صدمته مركبة سياحية، وقد سخرت مصالح الحماية المدنية، للعملية شاحنة إطفاء و سيارة إسعاف.