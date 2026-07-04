وفاة ستيني غرقا بشاطئ الصابلات في العاصمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، صباح اليوم السبت، من أجل إنقاذ وانتشال غريق في البحر على مستوى شاطئ المرابطون “الصابلات” ببلدية محمد بلوزداد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أسفر الحادث عن وفاة الضحية، وهو رجل في العقد السادس من العمر.

وتم انتشال جثة الضحية، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي عقب استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

ولإنجاح هذه العملية، سخرت مصالح الحماية المدنية طاقماً عملياتياً متخصصاً يتكون من 03 غطاسين، وزورق مطاطي. بالإضافة إلى سيارة إسعاف.