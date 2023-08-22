وفاة ستيني غرقا في جزيرة العوانة بجيجل

قامت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء جثة غريق بالمكان المسمى جزيرة العوانة بشاطئ ممنوع السباحة في جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، الضحية من جنس ذكر تم انتشاله على الساعة 11سا15د، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتم إنتشال الغريق، من طرف مواطنين، ليتم نقله بقارب صيد الى مركز مصالح الحماية المدنية بالعوانة.

حيث لم يستجب الغريق لكل مساعي الانعاش التي قدمت له من طرف إسعافات الحماية المدنية.

الغريق المتوفي في العقد السادس من العمر وينحدر من ولاية البيض.