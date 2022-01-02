وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية

لقي ستيني حتفه، اليوم الأحد، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية. وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.

كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.

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