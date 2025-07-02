وفاة ستيني في حادث انقلاب جرار بسكيكدة

لقي شخص حتفه في حادث انقلاب جرار، بالمكان المسمى قرية احمد سالم بلدية الكركرة بولاية سكيكدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا35د من أجل حادث انقلاب جرار. بالمكان المسمى قرية احمد سالم بلدية الكركرة و دائرة تمالوس.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 58 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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